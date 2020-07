Pronostic Bournemouth Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Bournemouth coule face à Tottenham

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Bournemouth Tottenham chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Eddie Howe vit sa saison la plus compliquée à la tête de Bournemouth. Son équipe est actuellement dans la zone de relégation, et compte 4 points de retard sur Watford, 17. Si l’espoir est toujours de rigueur, la dynamique actuelle est quant à elle significative des difficultés des. Les partenaires de Nathan Aké restent sur 8 matchs sans victoire en championnat : 7 défaites pour un nul. De plus, les derniers revers ont été concédés sur des scores sans appel, 4-1 face à Newcastle et 5-2 face à Manchester United. Cette rencontre face auxpourrait être un tournant dans cette dernière ligne droite.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham n’est pas au mieux mais semble quand même s'être relancé. En dehors de sa récente défaite à Sheffield (3-1), la bande à Mourinho a enregistré 2 victoires contre West Ham (2-0 et Everton (1-0) pour un bon nul face à un Manchester United en feu (1-1). Souhaitant accrocher au minimum une place en Europa League, lespourraient cependant profiter de ce déplacement chez une équipe en difficulté pour accrocher trois points précieux.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bournemouth Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !