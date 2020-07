Pronostic Bournemouth Southampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un match ouvert entre Bournemouth et Southampton

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bournemouth Southampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce dimanche, Bournemouth joue sa dernière chance pour le maintien. Les hommes d’Eddie Howe n’ont plus que deux matchs à jouer face à Southampton puis contre Everton. Avec 3 points de retard et une différence de buts défavorable, lesont au minimum besoin de 4 points (dans le cas du scénario le plus favorable) pour se sauver et vont devoir donc prendre des risques. Les partenaires de Nathan Aké ont repris espoir grâce à leurs dernières prestations. Bournemouth a tout d’abord accroché Tottenham (0-0), s’est ensuite brillamment imposé face à Leicester (4-1), avant de livrer une prestation intéressante face à Manchester City (2-1) malgré la défaite.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Southampton termine également bien la saison. Lesont réalisé des performances significatives avec notamment une victoire contre City (1-0) auet un nul obtenu au bout du temps additionnel à Old Trafford face à un Manchester United (2-2) qui finit très fort. Douzième de Premier League, Southampton joue le jeu en cette fin de saison et pourrait profiter des espaces laissés par Bournemouth, qui va devoir tout faire pour gagner, pour placer des contres assassins. Comme lors du match aller (victoire 3-1 de Bournemouth) et comme lors de 4 des 5 derniers matchs de chacune des deux formations, il pourrait y avoir de nouveau des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bournemouth Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !