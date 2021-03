Pronostic Bournemouth Southampton : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Bournemouth – Southampton : les Saints dans le dernier carré

Bournemouth est la seule formation des quarts de finale de la FA Cup à ne pas faire partie de la Premier League. L’équipe de Championship a plutôt été épargnée par le tirage puisqu'elle a évité Man City, Manchester United, Leicester, Chelsea ou Everton. Pour parvenir à ce quart de finale, lesse sont défaits d’Oldham, Crawley et au tour précédent de Burnley (0-2). Relégué de Premier League l’an passé, Bournemouth connaît une saison difficile en Championship avec une 7place au classement, avec 2 points de retard sur le dernier barragiste qui jouera l'accession. Jonathan Woodgate, arrivé pour succéder à Jason Tindall au poste d'entraîneur, a connu de bons débuts qui ont permis à Bournemouth de se replacer dans le haut de tableau. Lesrestaient sur deux matchs sans la moindre victoire face à Preston (1-1) et contre la formation de Valérien Ismaël Barnsley (2-3), mais se sont repris brillamment en milieu de semaine en dominant Swansea (3-0). Dans cette équipe, on retrouve des éléments qui ont connu la Premier League avec Shane Long, Stanislas, Cook, Begović, Lerma, Jack Wilshere ou Solanke (meilleur buteur du club avec 11 réalisations).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Southampton semble être tourné sur cette confrontation de FA Cup depuis plusieurs semaines. En effet, lesont réalisé une excellente première partie de saison, au point de se retrouver pendant de longues semaines dans le premier tiers du classement. En revanche, depuis leur succès sur Liverpool lors des fêtes de fin d’année, les hommes de Ralph Hasenhüttl sont dans le dur en Premier League. En effet, lesont disputé 12 rencontres et n’ont pris des points qu’à deux reprises lors du nul contre Chelsea et lors de leur succès face à la lanterne rouge, Sheffield United. Le week-end dernier, lesse sont inclinés face à une formation de Brighton qui lutte pour son maintien (1-2). Southampton ne compte plus que 7 points d’avance sur le premier relégable, Fulham. En revanche, les partenaires de Danny Ings réalisent un parcours très intéressant en FA Cup, puisqu'ils se sont imposés contre Shrewsbury, face au vainqueur en titre Arsenal (1-0) et à l'extérieur sur la pelouse de Wolverhampton (0-2) en 8de finale. Sur leur lancée, lesdevraient pouvoir s’imposer face à Bournemouth et filer en demi-finales.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bournemouth Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !