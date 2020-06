Pronostic Bournemouth Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Newcastle ne fera pas de cadeaux à Bournemouth

Dix-huitième de Premier League et premier relégable avec 27 points au compteur, Bournemouth est en mauvaise posture à l'approche de cette fin de saison. Heureusement pour les, le 17e (West Ham avec 27 points) et le 16e (Watford avec 28 points) n'avancent pas non plus. Ce qui laisse la possibilité à Bournemouth, en cas de bonne série, de sortir de la zone rouge. Cependant, les Rouges et Noirs ont enchaîné 2 défaites sans marquer le moindre but depuis la reprise. Lors de la réception de Crystal Palace (2-0) et chez Wolverhampton (0-1).

En face, Newcastle est la dernière équipe à avoir creusé un écart a priori définitif avec la zone rouge. A 7 journées de la fin, la bande d'Alan Saint Maximin est 14avec 39 points. Soit 12 points d'avance sur les relégables. Une situation très confortable rendue possible par cette excellente reprise de la part des. En effet, après une victoire écrasante contre Sheffield United (3-0), la 2défense de cette premier League, Newcastle pensait tenir une 2victoire de rang mais Aston Villa est parvenue à égaliser dans les derniers instants (1-1). Invaincue depuis 4 journées en Premier League et sortie avec les honneurs face à Man City ce week-end, Newcastle devrait prendre au moins 1 point à Bournemouth.