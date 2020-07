Pronostic Bournemouth Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Leicester coule Bournemouth

Avec 5 défaites consécutives et un nul face à Tottenham lors de la dernière journée (0-0), Bournemouth se dirige plus que jamais vers la relégation. Lesdisputent leur 5saison de rang dans l’élite mais devraient probablement retrouver la Championship la saison prochaine. Les hommes d’Eddie Howe sont au pied du mur et sont dans l’obligation de s’imposer face à Leicester. Bournemouth s’est largement incliné lors des dernières rencontres face à Newcastle (1-4) et Manchester United (5-2) avant son nul face aux. Avec 4 points de retard sur le premier non relégable à 4 journées de la fin, Bournemouth va devoir prendre des risques..chezjusqu’au 25 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leicester est aussi dans l’obligation de s’imposer. Le club de Brendan Rodgers lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Lesont connu une reprise difficile qui a permis le retour de Chelsea et Manchester United au classement. Lesont même dépassé les partenaires de Maddison. La récente victoire face à Palace (3-0) et le nul obtenu à l’Emirates face à Arsenal (1-1) ont redonné de la confiance aux Foxes dans cette dernière ligne droite. De plus, Jamie Vardy s’est réveillé et a inscrit 3 buts lors de ces deux derniers matchs. Mieux depuis deux matchs, Leicester devrait s’imposer face à une formation de Bournemouth en grande difficulté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bournemouth Leicester encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !