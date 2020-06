Pronostic Bournemouth Crystal Palace : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Crystal Palace mieux que Bournemouth pour la reprise

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bournemouth Crystal Palace :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dix-huitième et virtuellement relégué en Championship a l’issue de cette saison, Bournemouth est dans l’urgence de prendre des points. Après un début de parcours intéressant où Bournemouth semblait loin de la zone de relégation, lesont enchaîné une série de 13 défaites lors des 18 derniéres journées, ce qui a provoqué la descente progressive du club dans la zone rouge. Avant la pause, les partenaires du virevoltant Écossais Ryan Fraser ont chuté face à Sheffield (1-2) et Burnley (0-3) avant de concéder le partage des points contre les Blues de Chelsea à la maison (2-2) et de perdre contre Liverpool (2-1) le futur champion.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Crystal Palace, sous l’impulsion notamment de sa star Wilfried Zaha, est bien loin de la zone de relégation. Avec 39 points, le club londonien est même dans la course pour jouer la Ligue Europa. Avant la trêve, Crystal Palace a fait preuve d’une belle régularité. Suite à une victoire à la maison contre lesde Newcastle (1-0), Benteke et consorts ont remis le couvert à Brighton (1-0) toujours sans encaisser de but. Une nouvelle fois, lors de la réception de Watford, les pensionnaires de la Selhurst Park ont remporté ce match sur la plus petite des marges (1-0). Crystal Palace était une équipe en confiance avant la coupure, et malgré la trêve, nous pensons que l’équipe va faire tomber Bournemouth pour la reprise.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Bournemouth Crystal Palace détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !