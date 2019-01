Pronostic Bournemouth Brighton : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Bournemouth à la relance face à Brighton

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bournemouth - Brighton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les 1/32e de finale de la FA Cup mettent aux prises samedi deux formations de l’élite, Bournemouth et Brighton. Les deux équipes possèdent quasiment le même nombre de points en Premier League (26 contre 25). Si lesvont moins bien après un excellent début de saison, ils restent néanmoins très costauds à domicile (2 victoires obtenus face à Huddersfield et … Brighton 2-0, 1 nul face à Watford mercredi, ainsi qu'1 défaite logique à Liverpool). La mauvaise série de résultats de Bournemouth est à nuancer, car le calendrier des Cherries a été dantesque avec l’affrontement de Manchester United (aller et retour en PL), Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea (en Carabao Cup) et Tottenham.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Brighton réalise un début de saison correct en grande partie du fait de ses résultats à domicile. En déplacement, hormis les victoires à Newcastle (en difficulté à ce moment de la saison) et à Huddersfield (dernier de Premier League), lessouffrent et perdent souvent (7 fois sur 10). Pour ce match, nous voyons, à l’image du match de la phase aller de Premier League, une victoire de Bournemouth à domicile. En souffrance face aux "gros", Bournemouth se comporte plutôt bien face à des équipes à leur portée et notamment dans son stade grâce à sa doublette d'attaquants King-Wilson.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec