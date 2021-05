Pronostic Bournemouth Brentford : Analyse, cotes et prono du barrage de Championship

Brentford prend une option à Bournemouth

Relégués la saison dernière, Norwich et Watford ont assuré leur remontée directe dans l'élite en trustant les deux premières places de Championship. Le dernier ticket se joue désormais entre Brentford, Swansea, Barnsley et Bournemouth. La première confrontation met aux prises Bournemouth, relégué également l'an passé, à Brentford qui s'était incliné face à Fulham en finale des play-offs. Les ont connu une saison avec des hauts et des bas. Pas au mieux au cœur de l'hiver, Bournemouth s'est séparé de Tindall pour nommer Jonathan Woodgate de manière provisoire. En quête d'un entraineur de renom, Bournemouth a failli accueillir Thierry Henry mais a finalement décidé de conserver l'ancien coach de Boro. Les Cherries ont connu un excellent passage avec 7 victoires consécutives qui leur a permis de réintégrer la course aux playoffs. En revanche, les partenaires de Cook ont fini la saison sur trois revers dont un à domicile face à Brentford. Au niveau des joueurs à surveiller, l'ex Red Dominic Solanke et le batave Danjuma ont tous les 2 signé 15 réalisations lors de cette saison.

De son côté, Brentford a réussi pour la seconde année consécutive à accrocher les playoffs. Pourtant lors de l'intersaison, les ont perdu deux éléments clés avec les départs d'Ollie Watkins et de Said Benrahma. Régulier toute la saison, Brentford a fini en troisième position avec 4 points de retard sur Watford. Les hommes de Thomas Frank ont fini fort avec 4 succès consécutifs face à Bournemouth, Rotherham, Watford et Bristol City. Les ont profité de l'excellente saison de leur buteur Ivan Toney, convoité par de nombreuses écuries de Premier League. Passé par Peterborough, Toney a inscrit la bagatelle de 31 buts cette saison. Invaincu lors des 12 dernières journées de Championship, Brentford devrait pouvoir accrocher au moins un nul sur la pelouse de Bournemouth dans une rencontre avec plus d'1 but.