Pronostic Bournemouth Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Une première réussie pour le Arsenal d'Arteta face à Bournemouth !

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Bournemouth - Arsenal chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bournemouth fait partie des équipes toujours concernées par le maintien. La formation d’Eddie Howe occupe la 14place de Premier League avec 4 points d’avance sur Aston Villa, 18. Lesvivent une période compliquée puisqu'ils n’ont remporté que deux rencontres lors des 12 dernières journées. Paradoxalement, ces succès ont été obtenus face à Manchester United (1-0) et à Stamford Bridge face à Chelsea (0-1). Depuis le début de saison, Bournemouth souffre à domicile et ne s’est imposé qu’à 2 reprises, contre Everton et Man U. Eddie Howe espère pouvoir compter sur Harry Wilson, son meilleur buteur (6 réalisations). L’international gallois, prêté par Liverpool, a manqué les 3 dernières rencontres pour un problème physique.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Arsenal a nommé Mikel Arteta à la tête de l’équipe. Ancien joueur des, l’Espagnol a parfait sa formation d’entraîneur auprès de Pep Guardiola à City. Le Basque a vu sa nouvelle formation faire un triste match nul à Everton pour la dernière de Ljungberg. La mission d’Arteta, joueur intelligent qui a appris son meilleur entraîneur aux côtés de l'un des meilleurs, sera de redorer le blason d’une équipe sur le déclin. A l’aller, Arsenal s’était difficilement imposé face à Bournemouth (1-0) grâce à une réalisation de David Luiz. Boosté par la première d’Arteta, Arsenal devrait une nouvelle fois s’imposer face à Bournemouth.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 5 janvier seulementavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1ers paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bournemouth Arsenal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !