Pronostic Bosnie Monténégro : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Bosnie, promue en Ligue A face au Monténégro

Cette affiche entre la Bosnie et le Monténégro met aux prises deux pays voisins, mais aussi les deux premiers du groupe 3 en Ligue B. En cas de succès ce vendredi, la sélection bosniaque serait assurée de monter en Ligue A. Cet achèvement viendrait récompenser l’excellente Ligue des Nations des partenaires d’Edin Dzeko. En effet, la Bosnie est toujours invaincue après 4 rencontres avec notamment deux succès à domicile face à la Roumanie (1-0) et la Finlande (3-2) pour des nuls en déplacement. Ces performances viennent égayer les supporters bosniaques qui ont vu leur sélection manquer les qualifications pour les dernières grandes compétitions. Pour atteindre son objectif, la Bosnie compte sur ses stars Dzeko et Pjanic, mais aussi sur les Kolasinac, Besic, ou Prcic, régulièrement convoqués en sélection.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Monténégro est une modeste sélection qui occupe le 67rang au classement FIFA. Jeune nation dans le foot, le Monténégro n’a jamais pris part à une phase finale de compétition internationale et a raté le Mondial 2022 en finissant seulement 4e de sa poule derrière les Pays Bas, la Turquie et la Norvège. Lors de cette édition de la Ligue des Nations, les hommes de Radulovic ont profité de leurs deux succès face à la Roumanie pour se hisser en deuxième position du groupe. A l’aller face à la Bosnie, le Monténégro avait arraché le point du nul en égalisant dans le dernier quart d’heure. Lors de la dernière journée, les Monténégrins ont surclassé la Roumanie à Bucarest avec un triplé de Mugosa (0-3). Ce dernier sera présent pour ce rassemblement, tout comme le capitaine Jovetic, le défenseur Marusic, ou l'excellent Vukcevic. Vainqueur de ses 2 premiers matchs à domicile, la Bosnie semble armée pour remporter cette opposition face au Monténégro qu'elle avait déjà failli battre à l'aller.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bosnie Monténégro encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !