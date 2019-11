Pronostic Bosnie Italie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Des buts de chaque côté entre la Bosnie et l’Italie !

Cette rencontre entre la Bosnie et l'Italie ne revêt d'importance que pour la bande à Prosinecki. En effet, l'Italie a déjà validé son ticket en réussissant un parcours parfait avec 8 victoires en autant de matchs et est assuré de terminer en tête du groupe. Roberto Mancini a réussi son pari de relancer l'Italie après le désastre de la non-qualification au Mondial russe. L'ancien technicien de l'Inter, a su trouver son groupe et a relancer des attaquants qui étaient auparavant en difficultés en sélection (Immobile et Belotti notamment). La Squadra arrive en pleine confiance pour cette rencontre et espère terminer sur un sans-faute.

De son côté, la Bosnie joue sa dernière carte dans ce groupe. Les partenaires de Miralem Pjanic comptent 5 points de retard sur la Finlande, 2e. Les hommes de Procinecki n'ont pas le choix et seule la victoire est possible. La Bosnie attend beaucoup de ses leaders Miralem Pjanic et Edin Dzeko. Lors de ces éliminatoires, les Bosniaques se sont montrés à leur avantage à la maison en s'imposant lors de 3 des 4 matchs à domicile. Leur mauvais classement est dû à leurs piètres prestations en déplacement où ils n'ont remporté aucune rencontre et pris aucun point. Comme à l'aller (victoire italienne 2-1), on devrait assister à des buts de chaque côté entre une Bosnie qui a scoré 13 buts en 4 matchs à domicile et des Italiens qui ont marqué 25 buts sur ses 8 matchs d'éliminatoires.