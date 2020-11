Pronostic Bosnie Italie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L’Italie a sa main en Bosnie

En s'inclinant lors de la séance de tirs aux buts face à l'Irlande du Nord, la Bosnie a raté sa dernière chance de pouvoir disputer le prochain Euro. Les Bosniens vivent une période compliquée avec une seule victoire lors des 10 dernières rencontres et cela face à la modeste sélection du Liechtenstein. Eliminée de l'Euro, la Bosnie occupe la dernière place de ce groupe de Ligue des Nations, qui les condamne à la relégation en Ligue B. Battus en amical par l'Iran la semaine dernière, les protégés de Bajevic se sont lourdement inclinés aux Pays Bas (3-1) ce week-end en LdN. De plus, la sélection bosnienne est privée de son meilleur élément offensif, le buteur de la Roma, Edin Dzeko, positif au Covid.

De son côté, l'Italie s'est servie de sa non-qualification pour la Coupe du Monde pour rebâtir une équipe. Le projet, porté par Roberto Mancini, fonctionne puisque la Squadra Azzurra s'est qualifiée brillamment pour le prochain Euro et est toujours en course pour le Final 4 de Ligue des Nations. Les Italiens sont invaincus dans leur groupe et ont réalisé une excellente opération le week-end dernier en s'imposant face à la Pologne (2-0), grâce à un penalty de Jorginho et à la deuxième réalisation en sélection du joueur de Sassuolo, Berardi. Malgré des problèmes d'effectif puisque mes cadres Chiellini, Bonucci ou Verratti sont absents pour ce rassemblement, et que plusieurs joueurs sont bloqués en club, contraints de respecter la quarantaine imposée par la Covid, l'Italie a fait le job face à un adversaire direct. Supérieure à son adversaire du soir qui semble en déclin, l'Italie devrait s'imposer et se qualifier pour le prochain Final 4.