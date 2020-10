Pronostic Bosnie Irlande du Nord : Analyse, cotes et prono du Barrages pour l'Euro 2020 2021

La Bosnie logiquement face à l'Irlande du Nord !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Bosnie Irlande du Nord chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jeune nation, la Bosnie a déjà participé au Mondial 2014 et a su se faire une place de sélection sérieuse au niveau européen. Décevant 4e de son groupe lors des éliminatoires de l'Euro, la Bosnie se voit offrir une autre chance grâce à la 1ere édition de la Ligue des Nations, sur laquelle elle avait dominé son groupe devant l'Autriche et... l'Irlande du Nord qu'elle avait battu les deux fois (2-0 en Bosnie et 2-1 à l'extérieur). Auteur d'un bon nul en Italie pour sa reprise en septembre, la Bosnie n'avait pas pu confirmer face à la Pologne (défaite 1-2 à domicile) mais elle va récupérer Pjanic pour ce barrage primordial.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Irlande du Nord a du mal à confirmer depuis sa participation à l'Euro 2016. Dernier de son groupe de Ligue des Nations 2018-2019, la sélection nord-irlandaise a mal débuté la nouvelle saison, avec un nul en Roumanie (1-1) et surtout une grosse défaite (1-5) à la maison face à la Norvège. Quasiment au complet cette fois et à domicile, la Bosnie a les moyens de s'imposer face à l'Irlande du Nord.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bosnie Irlande du Nord détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !