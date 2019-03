Pronostic Bosnie Grèce : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

La Bosnie sur la lancée face à la Grèce !

La Bosnie a lancé sa campagne de qualification pour l’Euro 2020 avec une victoire logique sur l’Arménie obtenue vendredi (2-1). Si les hommes de Prosinecki sont conscients qu’ils vont devoir fournir une prestation plus aboutie face à la Grèce, ils possèdent avec Miralem Pjanic et Edin Dzeko deuxcapables de faire la différence à tout moment, et avec Kolasinac, Todorovic et Besic, des joueurs de devoir. Déjà 1er de sa poule de Ligue des Nations, la Bosnie jouera sans doute sa qualif pour l'EURO face à la Grèce, dans ce groupe qui comprend également l’Italie.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Grèce espère pouvoir retrouver les joies d’une compétition internationale. Le huitième de finaliste du Mondial 2014 a raté l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Tombé dans un groupe relevé avec la Bosnie et l’Italie, les partenaires de Sokratis ont bien débuté, mais sans impressionner, avec une victoire sur la pelouse d'une faible Liechtenstein (2-0). L’ancien marseillais Mitroglou, titulaire au coup d’envoi, est sorti blessé après seulement 23 minutes, remplacé par l'ancien ailier niçois, Donis. Pour ce match, nous voyons la Bosnie (battu 1 seule fois à la maison depuis novembre 2014) s’imposer à domicile face à une Grèce pas encore au niveau.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bosnie Grèce encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !