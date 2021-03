Pronostic Bosnie France : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

150€ offerts pour parier sur Bosnie - France

Nos paris sur Bosnie - France

La Bosnie semble sur le déclin

La France monte doucement en régime

Deschamps alignera sa meilleure équipe

Les compos probables :

La France pour une 8e victoire d'affilée en déplacement

Portée pendant plusieurs saisons par le talent de son duo Pjanić-Džeko, la Bosnie vit des heures compliquées footballistiquement parlant. Seulement quatrième de son groupe de qualification pour l'Euro 2021 derrière l'Italie, la Finlande et la Grèce, la sélection bosniaque avait eu l'opportunité de se racheter lors des barrages, mais s'était inclinée face à la modeste Irlande du Nord. Les Bosniaques ont ensuite éprouvé les pires difficultés lors de la Ligue des nations en terminant en dernière position de leur groupe derrière l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne. Incapable de remporter le moindre match lors de cette campagne, la Bosnie a lancé ces éliminatoires pour le Mondial 2022 par un nul arraché en Finlande (2-2) avec notamment un but de Miralem Pjanić. Pour parfaire leur préparation, les hommes d'Ivaylo Petev ont disputé un match amical face au Costa Rica (0-0) avec une équipe fortement remaniée ayant Kolašinac pour capitaine.Après avoir réalisé une excellente campagne de Ligue des nations, où elle a pris la première place de son groupe, la France était attendue pour ses débuts dans ses éliminatoires du Mondial 2022. Pour leur entrée en lice, les Bleus, malgré une forte domination, se sont contentés de partager les points face à une sélection ukrainienne regroupée (1-1). Malgré un nouveau but d'Antoine Griezmann, qui a égalé ainsi David Trezeguet au nombre de buts marqués en Bleu, les Français ont raté le coche en première période lorsqu'ils ont eu plusieurs opportunités d'enfoncer le clou. Pour son deuxième match, l'équipe de France a fait un long voyage au Kazakhstan où Didier Deschamps avait décidé de renouveler une grande partie de l'effectif. Seuls Lloris et Griezmann ont conservé leurs places dans le 11. Emmenés par un Dembélé percutant, les Bleus ont fait le job sans se montrer exceptionnels (2-0). Entré en cours de match, Kylian Mbappé a vu son penalty, qu'il avait lui-même provoqué, être arrêté par le portier adverse.La Bosnie devrait s'appuyer sur l'équipe qui a obtenu le point du match nul en Finlande, avec un Pjanić à la baguette et un Džeko aux avant-postes. À leurs côtés, on devrait trouver le prometteur Rade Krunić qui réalise une très belle saison du côté de l'AC Milan. En revanche, la Bosnie déplore une absence importante, puisque l'excellent Višća (Istanbul BB) est absent pour cette rencontre. Pour cette affiche, Didier Deschamps devrait s'appuyer sur son XI type. Sortis rapidement contre le Kazakhstan, Pogba et Griezmann devraient commencer ce match. À son avantage face aux Ukrainiens, Kingsley Coman devrait également retrouver une place sur un côté offensif. Défensivement, DD devrait reconduire la défense alignée face à l'Ukraine avec Varane, Kimpembe, Hernandez et Pavard. Le sélectionneur français doit seulement faire sans N'Golo Kanté, blessé contre les Ukrainiens, qui est rentré en club, et Tolisso, a priori forfait jusqu'à l'Euro.Šehić – Ćivić, Saničanin, Hadžikadunić, Todorović – Pjanić, Gojak, Cimirot – Krunić, Džeko, Stevanović.Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Rabiot – Coman, Griezmann, Mbappé – Giroud.En concédant le nul face à l'Ukraine, l'équipe de France ne s'est pas facilité la tâche et doit éviter tout nouveau faux pas. Les Bleus se sont repris au Kazakhstan en assurant l'essentiel, la victoire et les 3 points, et en faisant tourner. En revanche, les champions du monde en titre doivent élever leur niveau de jeu, plutôt décevant lors de ces deux matchs. De retour avec un XI type, hormis la blessure de Kanté, la France devrait montrer comme souvent en déplacement un visage solide et efficace. En effet, l'équipe de France reste sur 7 victoires consécutives loin de ses bases et n'a encaissé sur cette période qu'un seul but, par Vlašić en Croatie. Solides au Kazakhstan en conservant leur cage inviolée, les Français ont seulement encaissé un but sur un coup du sort face à l'Ukraine et n'ont pas été mis en danger lors du reste de la rencontre.Retrouvez le Pronostic Bosnie France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !