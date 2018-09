Pronostic Bosnie Autriche : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des Nations

Un nul entre deux équipes en forme !

La Bosnie a ramené samedi une précieuse victoire de son déplacement en Irlande du Nord (1-2) pour son premier match dans cette nouvelle Ligue des Nations. La formation entraînée par Robert Prosinecki a vu en mai plusieurs cadres historiques annoncer leur retraite internationale comme Ibisevic, Spahic ou Misimovic. Le coach croate peut cependant toujours compter sur ses deux stars : le milieu de terrain turinois Miralem Pjanic et le buteur romain Edin Dzeko (par ailleurs capitaine et auteur de 52 buts en 95 sélections). Prosinecki et ses hommes sont sur une série de 5 matchs sans défaite (3 victoires et 2 nuls).La Bosnie va affronter une autre formation sur une bonne dynamique, l'Autriche. En effet, les Autrichiens ont perdu une seule fois au cours des 10 derniers matchs (et c'était en amical contre le Brésil). Ils ont même obtenu des succès contre de fortes nations footballistiques : Allemagne, Russie et Uruguay. En vue de cet affrontement contre la Bosnie, les Autrichiens se sont préparés en s'imposant (2-0) vendredi en amical contre la Suède, quart de finaliste du dernier mondial. Depuis novembre 2017, cette formation autrichienne est brillamment dirigée par le sélectionneur allemand Franco Foda (6 victoires, 1 défaite). Le technicien s'appuie sur plusieurs éléments talentueux, à l'image du joueur du Bayern de Munich, David Alaba, ou du Hammer, Marko Arnautovic. Les résultats récents des Autrichiens en font les favoris pour ce match, mais étant donné qu'ils jouent à l'extérieur dans un stade où il est difficile de s'imposer, nous misons sur un match nul.