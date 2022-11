Pronostic Borussia Mönchengladbach Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mönchengladbach se reprend face à Stuttgart

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Mönchengladbach - Stuttgart :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Borussia Mönchengladbach réalise un premier tiers de saison décevant avec la 11place du classement avec 7 points d’avance sur la relégation. Les partenaires de Marcus Thuram affichent 6 unités de retard sur le Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Le Borussia paie son manque de constance puisqu’il affiche un bilan mitigé de 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Dernièrement, Mönchengladbach a connu un passage délicat avec 4 rencontres sans la moindre victoire. Tenu en échec par Wolfsbourg (2-2), Gladbach’ s’est ensuite incliné contre Darmstadt en Coupe d’Allemagne et contre l’Eintracht Francfort (1-3) et l’Union Berlin (2-1) en Bundesliga. Le week-end passé, le Borussia a fait jeu égal avec le club berlinois, et a même longtemps mené au score, mais s’est fait surprendre en toute fin de rencontre. Au rayon des bonnes nouvelles, la bande à Farke se montre plutôt solide à domicile avec 4 victoires et 2 revers depuis l’entame de cet exercice. Avec 8 buts inscrits et 2 passes offertes, Marcus Thuram est l’atout offensif principal du Borussia.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Stuttgart est dans une situation nettement plus délicate puisqu’il ne compte que 2 points d’avance sur le Bayer Leverkusen, premier relégable. Auteur d’une entame catastrophique, Stuttgart s’est repris lors des dernières semaines en remportant deux de ses 3 derniers matchs, face à Bochum (4-1) et contre Augsbourg (2-1) le week-end dernier. Arrivé de Rennes cet été, Guirassy a inscrit 3 buts depuis l’entame de saison dont le dernier en date lors du succès face à Augsbourg (1-2). En déplacement, les partenaires de Zagadou n’ont pas remporté la moindre rencontre avec 3 nuls et 2 revers face à Wolfsbourg et le Borussia Dortmund. Déterminé à se relancer après un passage compliqué, Gladbach’ qui a tout de même gagné 4 de ses 6 matchs à domicile cette saison, pourrait se relancer lors de la réception d’une équipe de Stuttgart qui ne s’est jamais imposé à l’extérieur.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mönchengladbach Stuttgart encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !