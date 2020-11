Pronostic Borussia Mönchengladbach Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Borussia Mönchengladbach confirme face au Shakhtar Donetsk

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Borussia Mönchengladbach Gladbach Shakhtar Donetsk :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une poule extrêmement relevée avec le Real Madrid et l’Inter Milan, ce sont à la surprise générale le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk qui mènent la danse. Tous les scenarii sont encore envisageables puisque les 4 formations sont seulement séparées par 3 points. Le Borussia Mönchengladbach est actuellement en première position et est toujours invaincu. Les Allemands ont réalisé d’excellentes prestations face au Real (2-2) et l’Inter (2-2). Lors de la dernière journée, les hommes de Marco Rose se sont largement imposés en Ukraine face au Shakhtar (0-6) avec un triplé du français Pléa. En Bundesliga, Gladbach’ reste en revanche sur deux résultats négatifs avec une défaite face au Bayer Leverkusen (4-3) et un nul à domicile contre Augsbourg (1-1). Dans cette équipe, le duo français Alassane Pléa – Marcus Thuram s’est mis en valeur. Le dernier nommé, suite à d’excellentes prestations, a fêté sa première sélection en Equipe de France où ses débuts ont été remarqués. Le premier sera absent après avoir été testé positif à la covid-19.chezen EXCLU sur la C1⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Shakhtar a remporté la saison passée un nouveau titre de champion d’Ukraine, devant le Dynamo Kiev. Le club ukrainien fait partie des clubs qui ont été fortement touchés par le Covid. Amputé de plusieurs joueurs, le Shakhtar a réalisé la grosse surprise de la 1journée en s’imposant à Madrid face au Real (2-3). Sur leur lancée, les Ukrainiens ont tenu tête à l’Inter (0-0) avant de connaître donc une lourde défaite face à Gladbach’ (0-6). En championnat, le Shakhtar s’est rapproché de la tête grâce à son succès sur le Dynamo Kiev (0-3) mais n’a pas été en mesure d’enchainer le week-end dernier face à Oleksandriya (1-1). Surprise de ce début de Ligue des Champions, le Borussia Mönchengladbach ferait un grand pas vers les huitièmes en cas de victoire à domicile face au Shakhtar.jusqu'à ce mercredi 25 novembre inclus seulement- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Borussia Mönchengladbach Gladbach Shakhtar Donetsk encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !