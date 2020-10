Pronostic Borussia Mönchengladbach Real Madrid : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

La réaction du Real Madrid chez le Borussia Mönchengladbach dans la lignée du Clasico

En terminant difficilement quatrième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach s’est qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Les Allemands sont certainement tombés dans l’un des groupes les plus relevés puisqu’ils se retrouvent avec le Real Madrid, l’Inter et le Shakhtar. Pour leur premier match, les partenaires d’Alassane Pléa se sont déplacés à Milan, d'où ils ont ramené un bon point après une bonne prestation. Les hommes de Marco Rose peuvent même avoir des regrets puisque l’Inter a égalisé dans les dernières secondes du match (2-2). En Bundesliga, Gladbach’ a débuté par une défaite face à Dortmund (3-0) mais est depuis invaincu. Le week-end dernier, Mönchengladbach s’est retrouvé mené 2-1 à Mayence mais a renversé le match dans le dernier quart d’heure face aux partenaires de Mateta (victoire 3-2).chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Battu à la surprise générale par le Shakhtar Donetsk lors de la 1journée de Ligue des Champions (2-3), le Real est sous pression lors de ce déplacement en Allemagne. Une nouvelle contre-performance ne passera pas à Madrid et Zinedine Zidane se trouverait sous pression. Le technicien français a connu des jours agités puisque sa formation a perdu deux fois consécutivement face au promu Cadix et donc le Shakhtar. Mais le week-end dernier, la Maison Blanche se déplaçait à Barcelone pour le Clasico et lesse sont imposés au Camp Nou (1-3) grâce à des réalisations de Valverde, Ramos et Modric. Pour cette rencontre, ZZ avait aligné son meilleur 11 de départ et pouvait surtout compter sur Sergio Ramos, absent face aux Ukrainiens. Revigoré par leur succès au Camp Nou, le Real Madrid devrait mettre sa meilleure équipe ce mardi et être en mesure de prendre les 3 points face à Gladbach’.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Real et gagnez- La cote du match nul et celle de Mönchengladbach sont également doublées si vous ne voyez pas le Real gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Borussia Mönchengladbach Real Madrid encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !