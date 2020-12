Pronostic Borussia Mönchengladbach Inter : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L'Inter se heurte au Borussia Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach est la sensation de ce début de Ligue des champions. Tombé dans un groupe extrêmement relevé avec le Real, l’Inter et le Shakhtar, Gladbach a pourtant pris les commandes de cette poule. Les hommes de Marco Rose sont même invaincus avec des nuls face à l’Inter (2-2) et le Real (2-2), pour des succès tranquilles obtenus face au Shakhtar lors de leur double confrontation (0-6 et 4-0). Le Borussia est cohérent depuis le départ de saison et n’a perdu que deux rencontres, à chaque fois en déplacement, face à Dortmund et au Bayer Leverkusen. En Bundesliga, Mönchengladbach s’est facilement imposé ce week-end face à une formation de Schalke en difficulté (4-1) et s’est repositionné en 7place. Le club allemand propose un jeu très intéressant tourné vers l’offensive avec le duo français composé de Plea et Thuram.chezjusqu’au 3 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter vit un début de saison compliqué, loin de répondre aux attentes. Dans le coup pour le titre pendant la première partie de saison dernière, l’Inter a finalement pu seulement assurer une place dans le top 4. Les hommes de Conte ont également brillé en Ligue Europa où ils ont atteint la finale, mais là encore ils ont été trop justes, face au FC Séville (2-3). Cette saison, lesont lancé leur campagne européenne par deux nuls face à Gladbach et au Shakhtar. L’Inter s’est ensuite inclinée à chaque fois lors de la double confrontation face au Real Madrid qui ne fait pourtant pas une superbe première partie de saison. En difficulté, les partenaires de Lukaku abattent leur dernière carte lors de ce match face au Borussia. Le week-end dernier, l’Inter a signé une belle victoire face à Sassuolo (0-3) en Serie A, mais elle est déjà à 5 points du rival milanais. Pour ce choc, Conte sera privé de Vidal, expulsé contre les. À domicile, le Borussia Mönchengladbach invaincu en C1 semble en mesure d’accrocher l’Inter.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Borussia Mönchengladbach Inter détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !