Pronostic Borussia Mönchengladbach Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund se relance chez le Borussia Mönchengladbach

En ouverture de la 15e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach reçoit Dortmund. Gladbach' est calé en milieu de tableau à la 9place avec 19 points, soit 3 de retard sur la dernière place européenne et 8 d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Farke doivent cette place à leur entame de championnat car depuis quelques semaines la donne a diamétralement changé. Lors des 6 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Borussia ne s'est imposé qu'une seule fois face à Stuttgart le week-end dernier (3-1). Lors des autres affiches, Gladbach' s'est notamment fait sortir de la Coupe d'Allemagne par une équipe de Darmstadt évoluant dans les échelons inférieurs. En championnat, le Borussia s'est incliné face à l'Eintracht Francfort (1-3), contre l'Union Berlin (2-1) et en milieu de semaine face à Bochum (2-1). Dans cette grisaille actuelle, Marcus Thuram est l'une des rares lumières du club avec ses 9 réalisations et 3 passes décisives. En face, Dortmund a subi un coup d'arrêt en milieu de semaine en s'inclinant sur la pelouse d'une équipe de Wolfsbourg (2-0) qui revient fort. Cette défaite menace la place dans le Top 4 des Marsupiaux. Pour cette dernière journée avant le début de la Coupe du Monde, le Borussia va vouloir finir sur une bonne note. La mission ne sera pas simple car Terzic compte pléthore de blessés avec les Reus, Haller, Meunier, Dahoud ou Morey qui sont tous sur le flanc. Néanmoins, l'effectif du Borussia garde fière allure avec les Moukoko (6 buts), Bellingham, Brandt, Reyna, Malen, Adeyemi, Can ou Süle. Lors de son dernier match en déplacement, Dortmund avait réussi une très bonne prestation sur la pelouse d'une formation de l'Eintracht Francfort contre laquelle il n'est pas simple de prendre des points (victoire 1-2). Déterminé à se racheter après son faux-pas à Wolfsbourg et vainqueur des ses 3 matchs précédents ce revers, Dortmund devrait prendre le dessus sur une équipe de Gladbach' qui connaît un passage délicat.