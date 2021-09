Pronostic Borussia Mönchengladbach Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund remporte le duel des Borussia face à Gladbach’

Le Borussia Mönchengladbach avait réalisé l'an passé un excellent parcours en Ligue des Champions en sortant d'un groupe relevé, qui comprenait également le Real Madrid, l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk. Ensuite, Gladbach' s'était montré à son avantage jusqu'à l'annonce du départ de leur coach Marco Rose pour … le Borussia Dortmund. Désormais entraîné par Adi Hutter, le Borussia a connu une entame intéressante avec une victoire en Coupe face à Kaiserslautern et un nul contre le Bayern lors de la 1journée. Depuis, Gladbach' souffre comme le prouve sa 16place au classement général avec 4 points. Battus successivement par le Bayer (4-0) et l'Union Berlin (2-1), les partenaires de Pléa se sont ensuite repris en dominant l'Arminia Bielefeld (3-1). Alors qu'on pensait le Borussia capable d'enchainer, Gladbach' s'est de nouveau incliné à Augsbourg (1-0) la semaine passée. De plus, Adi Hutter est privé de plusieurs éléments importants en ce moment comme Marcus Thuram, Hofmann ou Lainer.

En face, le Borussia Dortmund avait également connu une saison en dents de scie. Néanmoins, les Marsupiaux s'étaient rattrapés dans la dernière ligne droite en finissant dans le top 4 de Bundesliga, qualificatif pour la Ligue des Champions, et en remportant la Coupe d'Allemagne face à Leipzig (4-0). Le Borussia réalise une bonne entame de championnat, excepté lors de sa défaite à Fribourg (2-1) dans un jour sans. Lors des autres journées, les Marsupiaux se sont imposés au terme de rencontres riches en buts. Porté par le talent d'Haaland et de ses 7 buts en 5 matchs de Bundesliga, Dortmund pointe en troisième position derrière le Bayern et Wolfsbourg. Victorieux de l'Union Berlin (4-2) le week-end dernier, Dortmund devrait s'imposer dans ce choc des Borussia.