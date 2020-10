Pronostic Borussia Dortmund Zénith : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Dortmund toujours solide à domicile face au Zénith !

Le Borussia Dortmund a réalisé une dernière saison convenable en Bundesliga mais n'a pas été en mesure de tenir le rythme effréné du Bayern Munich. Pour leurs débuts dans cette nouvelle campagne de Ligue des Nations, les Allemands se déplaçaient en Italie pour défier la Lazio. Les hommes de Lucien Favre ont largement dominé en terme de possession mais se sont heurtés au réalisme offensif de la Lazio (3-1). Les Marsupiaux doivent réagir lors de la réception du champion de Russie, le Zenit St Petersbourg. En Bundesliga, le Borussia pointe en troisième position derrière Leipzig et le Bayern. Les partenaires de Marco Reus ont perdu une seule rencontre, lors de leur déplacement à Augsbourg. Dans leur Signal Iduna Park, les Allemands ont remporté leurs trois rencontres en inscrivant 10 buts et en réalisant 3 clean sheet.

De son côté, le Zénith a également mal lancé sa Ligue des Champions avec une défaite à domicile face au champion de Belgique, le Club Bruges (1-2). Les hommes de Sergei Semak ont encaissé le but vainqueur lors des dernières minutes de la rencontre et se retrouvent déjà sous pression. Les Russes vivent un passage délicat, confirmé par leur défaite du week-end face au Rubin Kazan (1-2). Le Zénith occupe du coup seulement la troisième place de son championnat dominé par le Spartak Moscou. Solide à domicile, le Borussia devrait se relancer après sa défaite à Rome en s'imposant face à un Zénith qui semble prenable.