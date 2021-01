Pronostic Borussia Dortmund Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Match ouvert entre le Borussia Dortmund et Wolfsbourg

Après un bon début de saison, le Borussia Dortmund a connu une fin d'année 2020 délicate et a décidé de se séparer de Lucien Favre. L'ancien coach niçois a payé la mauvaise série de résultats de son équipe en championnat. Si les Marsupiaux sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où ils affronteront le FC Séville, ils ne sont en effet que 5en Bundesliga à déjà 8 points du leader et grand rival bavarois. De plus, ils n'ont remporté qu'1 match lors des 5 dernières journées (leur dernière défaite 2-1 chez l'Union Berlin a en revanche été concédée par le nouvel entraîneur du BvB). Le retour d'Haaland, absent sur toute la fin d'année civile, est attendue comme une libération pour ce match.

En face, Wolfsbourg est 4du classement avec 2 points d'avance sur son adversaire du jour. Le club de Guilavogui n'a perdu qu'1 seul match cette saison en championnat et c'était de peu chez le Bayern, après avoir ouvert le score (2-1). Entre un Wolfsbourg qui perd très peu et un Dortmund à domicile qui récupère Haaland, l'issue de cette rencontre semble assez compliquée à prédire mais on devrait en revanche voir des buts être marqués des deux côtés. En effet, ce pari est passé lors des 7 derniers matchs du Borussia Dortmund en Bundesliga et lors de 4 des 5 dernières rencontres de championnat de Wolfsbourg.