Pronostic Borussia Dortmund Sporting Lisbonne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Dortmund compte enchaîner face au Sporting

Le Borussia Dortmund a connu une saison dernière irrégulière. Cependant, les Marsupiaux ont réalisé une très bonne dernière ligne droite au cours de laquelle ils se sont replacés dans le Top 4 et ont remporté la Coupe d’Allemagne face à Leipzig. Qualifié pour la Ligue des Champions, le Borussia a lancé cette nouvelle saison par un succès en Turquie face au Besiktas (1-2) grâce à Bellingham et l’inévitable Haaland. Le buteur norvégien réalise un départ incroyable avec 11 buts en 7 rencontres disputées avec son club, toutes compétitions confondues. En revanche, Haaland s'est blessé et a raté le, qui a vu la défaite de sa formation à Mönchengladbach le week-end dernier (1-0). Pour l'instant, l’international norvégien est incertain mais Dortmund devrait pousser comme souvent pour le faire jouer ce match de Ligue des Champions, compétition qui le motive tout particulièrement.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Sporting Portugal a subi une humiliation lors de la 1journée de Ligue des Champions en s’inclinant face à l’Ajax (1-5). Champion du Portugal en titre, le Sporting a lancé sa saison en s’imposant face à Braga en Super Coupe (2-1) Sur leur lancée, les Portugais ont remporté leurs 3 premières rencontres de championnat face à Vizela (3-0), Braga (1-2) et Belenenses (2-0). Après avoir signé deux nuls consécutifs face à Famalicao et Porto, le Sporting s’est relancé lors des deux dernières journées contre Estoril (0-1) et le Maritimo (1-0). Ces résultats classent la formation portugaise en 3position du championnat avec 4 points de retard sur le Benfica. Dans cette formation, on retrouve notamment l’international portugais Paulinho, passé par Braga, buteur lors de la 1journée face à l’Ajax. A domicile, Dortmund devrait s‘imposer face au Sporting grâce à Haaland, s'il est là, ou Reus qui a lui aussi manqué le match du week-end mais dont le retour est attendu ce mardi.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de Dortmund et gagnez- La cote du match nul et celle du Sporting sont également doublées si vous ne voyez pas le Real gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !► Cette semaine, Winamax double toutes les cotes 1N2 de tous les matchs de C1 :avecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Sporting Lisbonne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !