Pronostic Borussia Dortmund Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester City s'impose encore face au Borussia Dortmund

Ce match de la 4journée met aux prises les 2 premiers de ce groupe, le Borussia Dortmund accueillant Manchester City. Si lessont déjà qualifiés pour les 8, ce n'est pas encore officiellement le cas des Allemands qui comptent tout de même 5 points d'avance sur les retardataires que sont Séville et Copenhague. Dortmund compte 3 points de retard sur le leader anglais, en raison de sa défaite à Manchester au match aller (2-1). Cette rencontre avait été très serrée. Les Marsupiaux menaient 1-0 jusqu'à la 80minute avant de se faire renverser. Dortmund a été excellent ce week-end (victoire 5-0 face à Stuttgart) mais le club est trop irrégulier cette saison comme en témoignent leur 5place au classement de Bundesliga et leurs 5 défaites concédées déjà toutes compétitions confondues.En face, Manchester City est beaucoup plus régulier. Sa défaite il y a 10 jours à Liverpool (1-0) est sa première de la saison en Premier League. D'ailleurs, seuls lesont su battre City cette saison (également au Community Shield). A coté de ces 2 défaites, Manchester City a remporté 11 de ses 14 matchs (pour 3 nuls), dont celui face à Brighton ce week-end (3-1) avec un nouveau récital de Haaland (doublé). L'extra-terrestre affiche 20 buts sur ses 14 matchs de la saison. 2de Premier League, 1de ce groupe, et logiquement plus fort que Dortmund, Manchester City pourrait encore l'emporter face aux Marsupiaux, et Haaland se rappeler au bon souvenir du Signal Iduna Park.