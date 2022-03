Pronostic Borussia Dortmund Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund, dauphin qui assure face à Leipzig

L'affiche de la 28journée de Bundesliga met aux prises le Borussia Dortmund et le RB Leipzig samedi soir. Ces deux équipes sont celles qui essaient de mettre fin à la suprématie du Bayern sur le championnat allemand. Actuellement, Dortmund se trouve en 2position du classement avec 6 points de retard sur l'ogre bavarois. Les Marsupiaux ne jouent plus que la Bundesliga puisqu'ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne, de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Sur le plan national, le BVB est invaincu lors des 6 dernières journées (4 victoires, 2 nul) au cours desquelles il a battu l'Union Berlin (0-3), le Borussia Mönchengladbach (6-0), l'Arminia Bielefeld (1-0) et Mayence (0-1). Les hommes de Marco Rose ont profité de quelques faux-pas du Bayern pour recoller aux hommes de Nagelsmann. Dans cette dernière ligne droite, Dortmund compte sur ses hommes forts pour tenter de rattraper les Munichois, à savoir les Reus, Witsel, et Hazard. En revanche, le Norvégien Haaland vient de se blesser avec sa sélection et devrait manquer cette rencontre.

De son côté, Leipzig a connu une entame laborieuse qui a poussé le club à mettre fin à sa collaboration avec Jesse Marsch. Pour remplacer l'Américain, les dirigeants de Leipzig avaient jeté leur dévolu sur Tedesco. Ce dernier a totalement relancé son équipe qui se retrouve dorénavant à la 4place. Cependant, les partenaires de Forsberg font face à la concurrence des équipes comme Fribourg ou Hoffenheim qui leur collent aux Basques. Toutes compétitions confondues, Leipzig est invaincu lors des 11 derniers matchs. En Coupe d'Europe, le club allemand a profité de l'exclusion du Spartak Moscou pour se retrouver propulsé en quart de finale de l'Europa League face à l'Atalanta. En championnat, la bande à Tedesco reste sur un nul face à l'Eintracht Francfort (0-0), le 2e partage des points sur ses 3 derniers matchs, preuve que Leipzig n'est pas redevenu la machin à gagner qu'on a connu. Récemment appelé en équipe de France, Christopher Nkunku réalise une saison incroyable avec 15 buts et 9 passes décisives. Ayant plutôt bien réussi en début d'année sans Halland, Dortmund poussé par son public pourrait se défaire de Leipzig. De retour de blessure, Marco Reus, auteur d'un doublé face à Gladbach lors de son dernier match en Bundesliga, sera attendu.