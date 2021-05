Pronostic Borussia Dortmund Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Borussia Dortmund – Leipzig : un avant-goût de finale

L'affiche de la 32journée de Bundesliga oppose le Borussia Dortmund à Leipzig. Cette confrontation sera également celle de la finale de la Coupe d'Allemagne puisque les Marsupiaux se sont défaits de Holstein Kiel (5-0) en demi-finale tandis que Leipzig est venu difficilement à bout du Werder Brême après prolongation (2-1) le week-end dernier. De plus, ce choc revêt un intérêt en Bundesliga car le Borussia est actuellement hors du Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Les partenaires de Marco Reus accusent un seul point de retard sur l'Eintracht Francfort. Distancé il y a encore un mois, Dortmund a bien réagi sur le plan national et vient de remporter ses 4 dernières rencontres de championnat face à Stuttgart, le Werder Brême, l'Union Berlin et Wolfsbourg. Si le club compte des absences longue durée comme celle de Zagadou ou d'Axel Witsel, l'anglais Sancho a fait son retour dans le groupe et offre une nouvelle solution au coach croate Terzic. De son côté, Leipzig a réalisé un très bon exercice mais n'est pas encore prêt pour tenir le rythme effréné du Bayern. Avec 7 points de retard sur les Bavarois et la même avance sur Wolfsbourg qui est 3e à 3 journées de la fin, le RB Leipzig ne joue plus grand-chose en championnat. De plus, le club a récemment appris le départ de son prometteur coach Julen Nagelsmann, qui a succombé aux appels du pied bavarois. Leipzig s'est montré moins régulier lors des dernières semaines, perdant des points contre Hoffenheim et surtout à Cologne, relégable. Le week-end passé, les partenaires de Konate ont souffert pour se défaire du Werder en demi-finale de la Coupe d'Allemagne qui est devenue le principal objectif de fin de saison pour Leipzig. A domicile, le Borussia Dortmund qui cherche à réintégrer le top 4 et qui finit fort pourrait s'imposer face à une formation de Leipzig moins flamboyante et moins concernée qu'en première partie de saison.