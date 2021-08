Pronostic Borussia Dortmund Hoffenheim : Analyse cote et prono du match de Bundesliga

Dortmund à la relance contre Hoffenheim

Après avoir vécu une période compliquée l'an passé, le Borussia Dortmund avait fini fort pour à la fois accrocher une place en Ligue des champions et remporter aussi la Coupe d'Allemagne. Le club de la Ruhr a fait appel à Marco Rose cet été pour prendre les rênes de l'équipe. L'ancien de Gladbach' a perdu Sancho, parti à Man United, mais a conservé le fortement convoité Haaland. De plus, les Marsupiaux pourraient avoir réalisé un joli coup avec le recrutement du joueur batave Malen en provenance du PSV. Auteur d'une excellente entame, le Borussia s'est imposé logiquement en coupe face à Wehen (3-0) avant se défaire facilement de l'Eintracht Francfort (5-2) lors de la 1journée, grâce au duo Reus (1 but, 2 passes décisives) et Haaland (2 buts et 2 passes décisives). En revanche, Dortmund s'est lourdement incliné en Super Coupe d'Allemagne face au Bayern Munich (1-3) en milieu de semaine dernière avant d'être surpris en Bundesliga samedi à Fribourg (1-2). Candidat déclaré pour le titre, le BVB doit se reprendre rapidement pour ne pas lâcher le Bayern.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Hoffenheim est toujours invaincu dans ce début de saison. En effet, les hommes de Sebastian Hoeness (neveu d'Uli) se sont tout d'abord imposés en Coupe face au Viktoria Cologne (2-3) avant d'exploser Augsbourg lors de la 1journée de Bundesliga (0-4). Le week-end dernier, Hoffenheim a partagé les points avec l'Union Berlin (2-2) à domicile. Réputé pour son allant offensif, Hoffenheim a déjà inscrit 9 buts en 3 rencontres. Le club allemand dispose de joueurs intéressants comme l'Israélien Dabbur, du Croate Kramaric, ou du Danois Bruun Larsen. Pour cette affiche du vendredi soir, le BVB devrait se reprendre devant son superbe public et s'imposer face à Hoffenheim, une équipe joueuse mais tout de même un ton en-dessous dans une rencontre avec plus de 2 buts.