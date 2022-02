Pronostic Borussia Dortmund Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du 16e aller de Ligue Europa

Dortmund prend une option face aux Rangers

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dortmund – Rangers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Incapable de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des champions, finissant seulement 3e de son groupe derrière l’Ajax et le Sporting, le Borussia Dortmund a été rebasculé en 16de finale de l’Europa League. Le club allemand affronte le champion d’Ecosse, les Glasgow Rangers. Le Borussia manque de constance dans ses performances depuis le début de saison. En effet, les Marsupiaux viennent récemment de se faire sortir de la Coupe d’Allemagne par une formation de St Pauli qui évolue en 2division (2-0). En Bundesliga, les protégés de Marco Rose ont également connu un faux pas à domicile face au Bayer Leverkusen (2-5) ces dernières semaines. Malgré cette irrégularité, le Borussia pointe en 2position de Bundesliga avec 6 points de retard sur le Bayern Munich. Privé d’Haaland, Dortmund s’en est remis à son capitaine ce week-end pour le déplacement à Berlin face à l’Union (0-3) où Marco Reus a inscrit un doublé. Ce succès a consolidé la 2place des Marsupiaux qui possèdent 6 unités d’avance sur le Bayer Leverkusen. Haaland souffre d’une blessure musculaire et est incertain pour la réception des Rangers. Rose peut en revanche s’appuyer sur Can de retour de blessure et sur les cadres Hummels, Witsel, Bellingham, Reus ou Malen.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Glasgow Rangers ont mis fin la saison passée à la domination du Celtic sur le championnat écossais. Dernièrement, les Rangers ont connu des résultats décevants qui peuvent s’expliquer par le départ de Steven Gerrard à Aston Villa. L’ancien joueur de Liverpool avait réalisé un excellent travail, permettant à sa formation de renouer avec le succès en Premiership. Le Scouser a été remplacé par le batave Giovanni van Bronckorst qui a connu un premier derby du Old Firm désastreux avec un lourd revers face au Celtic (3-0 au Celtic Park). Ses protégés se sont repris ensuite en dominant successivement les Hearts et Hibernian. Pour atteindre ces 16de finale, le club de Glasgow a fini en 2position de son groupe dominé par l’Olympique Lyonnais. A domicile, le Borussia Dortmund devrait faire le taf face aux Rangers et prendre une option pour la qualification.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Rangers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !