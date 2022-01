Pronostic Borussia Dortmund Fribourg : Analyse, cotes et pronostic du match de Bundesliga

Dortmund frappe fort face à Fribourg

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Battu pour sa dernière sortie de 2021 sur la pelouse de l'Hertha Berlin (3-2), Dortmund fonçait tout droit vers une nouvelle défaite pour ouvrir 2022. En effet, les Marsupiaux se sont rapidement retrouvés menés de deux buts à Francfort. Le Borussia a réussi une fin de rencontre tonitruante pour renverser le score en 18 minutes (de la 71à la 89). Cette victoire inespérée a permis à Dortmund de consolider sa 2place au classement et de revenir à 6 points du Bayern Munich, battu le vendredi. En ce début d'année, le Borussia déplore quelques absences mais peut compter sur un Haaland (19 buts en 17 matchs cette saison avec Dortmund), pris à partie face à Francfort et qui sera donc sans doute très motivé ce vendredi. Eliminé de la Ligue des Champions, Dortmund va se tourner vers ses autres objectifs que sont la Bundesliga et l'Europa League. Ce vendredi, les hommes de Marco Rose vont livrer un test face à une formation de Fribourg, surprise de la saison en Bundesliga. En effet, la formation dirigée par Christian Streich occupe la 4place du championnat et disputerait donc la Ligue des Champions la saison prochaine si la Bundesliga s'arrêtait à ce stade. Auteur d'un excellent début de saison, Fribourg s'est cependant écroulé lors des dernières semaines avec 4 défaites et 2 nuls lors des 8 dernières journées de championnat. Victorieux du Bayer Leverkusen (2-1) pour son dernier match de 2021, Fribourg s'est ensuite contenté d'un nul (2-2) à domicile pour la reprise face à une équipe de l'Arminia Bielefeld relégable. Les partenaires de l'international hongrois Sallai avaient pourtant pris les commandes de la rencontre en menant de deux buts mais ont craqué en fin de match. Boosté par sa « remontada » de Francfort, Dortmund devrait s'imposer face à une formation de Fribourg moins bien ces dernières semaines.