Pronostic Borussia Dortmund Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dortmund à la relance !

Le Borussia Dortmund avait parfaitement lancé sa saison en s’imposant face au RB Leipzig sur le score de 4-1 mais, pour leur second match, les Marsupiaux sont repartis d’Hanovre avec un match nul sans but (0-0). Dominateurs, les hommes de Lucien Favre ont raté de belles opportunités, notamment par l'intermédiaire de Marco Reus et Max Philipp. Dans leur stade, le Borussia nous offre souvent des matchs spectaculaires grâce à son potentiel offensif important (avec les Alcacer, Pullisic, Reus, Gotze, Philipp pour ne citer qu’eux), mais aussi à cause de sa défense fébrile. La saison dernière, ce Dortmund-Francfort s’était d'ailleurs terminé sur le score de 3-2 pour le Borussia.L’Eintracht Francfort a débuté sa saison sur un précieux succès à l’extérieur à Fribourg, avec des buts de Müller et de l'attaquant français Haller (0-2). Pour leur second match face au Werder de Brême, les partenaires de Gelson Fernandes ont vu leur défenseur Jetro Willems se faire expulser rapidement, ce qui leur a sans doute coûté cette rencontre jouée à domicile (défaite 1-2). Ce vendredi, le coach Adi Hutter devra faire sans deux joueurs importants en défense puisque Salcedo est blessé et Willems est suspendu. Offensivement, l'excellent international croate Ante Rebic pourrait effectuer son retour. Ces deux formations ont un potentiel offensif intéressant mais des faiblesses défensives. Dans un match qui sera sans doute ouvert, nous voyons le Borussia s’imposer devant son public et les deux équipes marquer.- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 290€avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec