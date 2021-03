Pronostic Borussia Dortmund FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund confirme face à Séville

La victoire du match aller en Andalousie (2-3) avait été le début d'une excellente série pour le Borussia Dortmund. En effet, les Marsupiaux avaient enchaîné 4 succès consécutifs, avec notamment une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne grâce à son succès sur Gladbach'. Lors de ce passage, Dortmund s'est aussi défait de Schalke (0-4) et de l'Arminia Bielefeld (3-0) en Bundesliga. Le week-end dernier, le Borussia se déplaçait en Bavière pour affronter le Bayern dans le traditionnel. Partis sur les chapeaux de roue, les Marsupiaux ont rapidement pris les devants grâce à un doublé de leur pépite norvégienne, Haaland. Tombé sur un Bayern des grands jours, Dortmund n'a pas su résister aux assauts bavarois et s'est ensuite logiquement incliné (4-2). Néanmoins, les hommes de Terzic ont livré une prestation intéressante qui a dû leur donner confiance à l'heure d'aborder cette manche retour face à Séville. A l'aller, Dortmund s'était montré particulièrement efficace en contre-attaques, un schéma de jeu qui pourrait se répéter au vu de l'avance prise par les Allemands à l'aller.

Dynamique inverse du côté de Séville pour qui la défaite du match aller avait totalement stoppé son allant. En pleine forme avant ce revers, le club andalou a depuis disputé 4 rencontres pour un bilan d'une seule victoire et de trois défaites. Les hommes de Lopetegui se sont imposés face à Osasuna en Liga (0-2) et ont ensuite été dominés à deux reprises par le FC Barcelone, en Liga (0-2) mais aussi en demi-finale retour de la Copa del Rey, où les Blaugranas ont remonté un handicap de 2 buts pour se qualifier pour la finale (3-0, après prolongation). Dans le dur, le FC Séville a confirmé sa mauvaise passe en s'inclinant chez le mal classé Elche (2-1) le week-end dernier. Le seul point positif de ces dernières semaines est le retour de blessure de Lucas Ocampos. En regain de forme, le Borussia Dortmund devrait confirmer son succès de l'aller face à une formation andalouse dans le dur lors des dernières semaines et qui va devoir s'exposer aux contre-attaques allemandes