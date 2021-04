Pronostic Borussia Dortmund Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Borussia Dortmund – Eintracht Francfort spectaculaire

Le Borussia Dortmund va disputer une partie importante ce samedi face à l'Eintracht Francfort dans l'optique d'une éventuelle qualification en Ligue des Champions. Les Marsupiaux sont actuellement en 5position, avec 4 points de retard sur le 4, qui n'est autre que l'Eintracht. Une victoire ce samedi permettrait à Dortmund de revenir dans le coup pour les places qualificatives à la C1. Irrégulier depuis le début de saison, le Borussia est cependant toujours en course en Ligue des Champions où il va affronter Manchester City en quart de finale mais aussi en demi-finale de la Coupe d'Allemagne face à Holstein Kiel. Lors de la dernière journée, le club de la Ruhr avait signé un résultat décevant sur la pelouse de Cologne (2-2) qui avait eu don d'énerver le buteur norvégien Haaland. Pour ce choc face à Francfort, le Croate Terzic ne pourra pas compter sur Sancho, Witsel ou Morey. En revanche, la gâchette norvégienne Haaland sera bien présente et va livrer un duel avec André Silva, le buteur portugais de Francfort pour la 2place des meilleurs buteurs de Bundesliga.

De son côté, Francfort a retrouvé de sa superbe après une saison décevante. Revenu au plus haut niveau sous les ordres de Niko Kovac, l'Eintracht avait ensuite enchaîné avec un très bon exercice pour la 1re saison d'Adi Hutter en atteignant les demi-finales de l'Europa League. Cette année, portée par la réussite de leur buteur Silva, l'Eintracht s'est mêlé à la lutte pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Avec 4 points d'avance sur son adversaire du jour, Francfort possède une marge qui lui permet de ne pas être trop sous pression avant ce déplacement important. De plus, l'Eintracht reste sur d'excellentes prestations face aux grosses cylindrées allemandes avec une récente victoire face au Bayern (2-1) et un nul sur la pelouse de Leipzig (1-1). Lors de la dernière journée, le club de Francfort s'est aisément imposé face à l'Union Berlin (5-2). En revanche, historiquement, l'Eintracht n'apprécie pas ce déplacement à Dortmund où il reste sur 9 défaites consécutives. A domicile, le Borussia semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une équipe de Francfort peu en réussite au Signal Iduna Park, et au terme qui s'annonce très plaisant à voir car plein de buts.