Pronostic Borussia Dortmund Copenhague : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund ne tombe pas dans le piège Copenhague

Comme souvent, le Borussia Dortmund a fini la saison dernière en 2e position de la Bundesliga derrière l’intouchable Bayern Munich. Défaits en phase de poules de C1, les Marsupiaux ont d’un point de vue général été décevants, ce qui a poussé le club à ne pas conserver Marco Rose et à renommer Edin Terzíc. Le croate avait entrainé temporairement le BVB en 2020/21 et avait laissé un excellent souvenir aux joueurs. Ce choix semble être payant puisque Dortmund occupe actuellement la tête du championnat avec le même nombre de points que Fribourg. Les partenaires de Marco Reus n’ont pourtant pas eu une entame de championnat facile puisqu’ils ont déjà affronté le Bayer Leverkusen (1-0), Fribourg (1-3), et Hoffenheim (1-0) ce week-end sur un but de Marco Reus (son 2déjà). Le seul faux-pas des Marsupiaux est regrettable car il est intervenu face au Werder dans une rencontre qui semblait être bouclée. En effet le BVB possédait un avantage de 2 buts à la 88minute avant de craquer dans les ultimes minutes (2-3). Hormis lors de cette fin de match catastrophique, Dortmund a été très solide lors de cette entame de championnat. Cet été, les Marsupiaux ont perdu leur star Haaland, parti à City, mais ont su conserver leur autre bijou, Bellingham. Avec l’argent récolté avec la vente du norvégien, Dortmund s’est renforcé avec les arrivées de Süle, Modeste (arrivé pur combler l’indisponibilité d’Haller), Schlotterbeck, et du prometteur Adeyemi.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Copenhague a lui remporté le championnat du Danemark devant Midtjylland. Contraint de passer par les barrages, le club danois a dû disputer un tour de barrage de Ligue des Champions face aux turcs de Trabzonspor (2-1 en cumulé). Les hommes de Jess Thorup connaissent en revanche un départ laborieux sur la scène nationale puisqu’ils n’occupent que la 6place du classement après 8 journées, avec 5 points de retard sur les Randers qui dominent le championnat. Néanmoins, les Danois restent sur une bonne note avec un succès obtenu face à Silkeborg (1-0) le week-end dernier grâce à une réalisation de la star de cette formation, Viktor Claesson. Passé par Krasnodar, l’international suédois a quitté le club russe lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Depuis l’entame de la saison, l’attaquant de Copenhague a déjà inscrit 6 réalisations. A ses côtés, on retrouve l’ancien Bordelais Lerager, et l’Australien Matt Ryan qui a quitté la Real Sociedad cet été. Très bon avec Trabzonspor, Cornelius qui avait fait mal aux Bleus lors de la Ligue des Nations. a signé dans les dernières heures de mercato. Solide depuis le début de saison et beaucoup plus expérimenté à ce niveau, Dortmund devrait s’imposer assez tranquillement face à Copenhague.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(292€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(292€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dortmund Copenhague encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !