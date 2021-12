Pronostic Borussia Dortmund Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern assoit sa domination face au Borussia Dortmund

La 14journée de Bundesliga nous offre le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Malheureusement, ceva se jouer à huis clos en raison de la situation sanitaire en Allemagne. Les Marsupiaux viennent récemment de subir une désillusion en Ligue des Champions en manquant la qualif’ pour les huitièmes de finale. Le Borussia sera rebasculé en 16de finale de l’Europa League. Sur le plan national, les hommes de Marco Rose se comportent nettement mieux puisqu’ils occupent la 2place de Bundesliga à 1 point du Bayern Munich. Depuis le début de saison, Dortmund n’a perdu qu’à trois reprises et à chaque fois en déplacement face à Fribourg, Mönchengladbach et récemment à Leipzig. Dans son stade, le Borussia dispose du meilleur bilan de la Ligue avec 7 succès en autant de rencontres. Le week-end dernier, les Marsupiaux se sont imposés sur la pelouse de Wolfsbourg (1-3) avec un but du revenant Haaland. Absent depuis plusieurs semaines sur blessure, l’international norvégien a eu besoin de 8 minutes pour retrouver le chemin des filets. Lors de cette rencontre, le Néerlandais Malen a inscrit son 3e but consécutif, ce qui prouve qu’il est en train de s’acclimater dans son nouveau club.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayern Munich se balade en Ligue des Champions où il a remporté ses 5 matchs. Assuré de participer aux huitièmes de finale, le club munichois peut désormais se focaliser sur la Bundesliga. En effet, les hommes de Nagelsmann sont sous la pression de Dortmund qui ne compte qu’un point de retard. Depuis le début de saison, les Bavarois se sont montrés impressionnants mais ont connu des jours sans, notamment contre l’Eintracht Francfort et récemment à Augsbourg. Ses rares points perdus en route offrent la possibilité à Dortmund d’être toujours aux basques du Bayern. Le week-end dernier, malgré une domination de tous les instants, le Bayern s’est difficilement imposé face à l’Arminia Bielefeld (1-0) sur une réalisation de Leroy Sané. Pour cette affiche, la formation bavaroise compte sur son buteur Robert Lewandowski. L’international polonais est en grande forme et vient de terminer en 2position du Ballon d’Or. Nagelsmann dispose d’un effectif quasiment au complet puisque seul Kimmich chez les cadres est absent. Cette saison, le Bayern a déjà disposé du Borussia Dortmund en SuperCoupe d’Allemagne (3-1) avec un doublé de Lewandowski. Encore un niveau au-dessus cette saison, le club munichois devrait frapper un grand coup dans la course au titre en Allemagne, en prenant le dessus sur son premier poursuivant, le Borussia Dortmund.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(356€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(312€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(400€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Bayern Munich détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !