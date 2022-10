Pronostic Borussia Dortmund Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern frappe un grand coup à Dortmund

La 9journée de Bundesliga nous offre le traditionnel Klassiker qui oppose le Borussia Dortmund au Bayern Munich. En milieu de semaine, les Marsupiaux ont fait un grand pas vers la qualification pour les 8de finale de la Ligue des Champions en s’imposant au FC Séville (1-4). En cas de succès lors du match retour en Allemagne, le BVB pourrait s’assurer officiellement une place parmi les 16 meilleures équipes européennes. Cette rencontre a résumé parfaitement les forces et faiblesses de l’équipe entrainée par le croate Terzic. Capable de marquer à tout moment, Dortmund concède également de nombreuses opportunités. A noter que depuis la blessure de Marco Reus, Jude Bellingham a hérité du capitanat. A 19 ans, l’international anglais confirme tout son potentiel et a inscrit un but caractéristique de ses aptitudes avec un mélange de percussion et de technique. Si tout roule plutôt bien en Ligue des Champions, Dortmund manque de régularité en Bundesliga. Lors des dernières semaines, le BVB a notamment concédé deux revers en déplacement face à Leipzig (3-0) et Cologne (4-2). Ces contre-performances peuvent s’expliquer par les nombreuses absences au sein de l’effectif, puisque les Reus, Haller, Dahoud, Hummels, Morey ou Wolf étaient tous sur le flanc face au FC Séville.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayern Munich connait une entame similaire au Borussia Dortmund. En effet, le club bavarois est impérial en Ligue des Champions où il a remporté ses trois rencontres face dans un groupe extrêmement relevé avec le FC Barcelone, l’Inter et le Viktoria Plzen. Vainqueur à Giuseppe Meazza face à l’Inter (0-2), le Bayern avait ensuite dominé le Barca à l’Allianz Arena (2-0). En milieu de semaine, le Bayern a fait de sa victoire face au Viktoria Plzen (5-0) une simple formalité, tant sa domination a été outrancière. Le bilan des hommes de Nagelsmann en C1 est tout simplement parfait avec 9 points au compteur, 9 buts inscrits et 0 encaissé. En s’imposant lors du match retour en République Tchèque, le club bavarois sera a priori en 8e. Si le Bayern a connu une période plus délicate en Bundesliga de 4 rencontres sans le moindre succès avec notamment un revers contre Augsbourg (1-0), les partenaires de Manuel Neuer se sont repris en surclassant lors de la dernière journée le Bayer Leverkusen à domicile (4-0). A l’instar du Borussia, la formation bavaroise doit faire face à des absences importantes puisque Muller et Kimmich sont malades, tandis que Lucas Hernandez est blessé. De son côté, Kingsley Coman a effectué son retour à l’entrainement. Malgré ces indisponibilités, le Bayern garde fière allure avec les Mané et Gnabry, buteurs mardu. Pas toujours régulier dans ses performances depuis son arrivée au Bayern, Leroy Sané réalise une excellente entame de championnat et de Ligue des Champions. Il a scoré un doublé face à Plzen. Dans ce Klassiker dont les Bavarois ont remporté les 8 dernières éditions, l’efficacité du Bayern dans les deux surfaces devrait lui permettre de prendre le dessus sur le Borussia Dortmund.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dortmund Bayern encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !