Pronostic Borussia Dortmund Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Attention :

Nos pronostics Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Dortmund a des ambitions

Leverkusen veut confirmer

Pas d'Haller, ni de Süle

Les compo probables :

Dortmund domine le Bayer Leverkusen

Après l'alléchant Eintracht Francfort – Bayern Munich disputé vendredi soir, la première journée de Bundesliga nous offre également un duel d'outsiders, ce samedi 18h30, entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Comme une mauvaise ritournelle, le BVB n'a rien pu faire la saison passée contre l'éclatante domination du Bayern Munich qui a fini avec 8 points d'avance. Encore 2e, le BVB se verrait bien profiter du départ de Lewandowski du rival bavarois. Auteur d'une préparation décevante, Dortmund a en revanche répondu présent pour son premier match officiel. Vendredi dernier, le BVB s'est en effet facilement imposé en Coupe d'Allemagne sur la pelouse du Munich 1860 (0-3), équipe de 3division, avec des buts de Malen, Bellingham et Adeyemi. De bonne augure pour la confiance des attaquants bavarois.En face, le Bayer Leverkusen a été l'une des agréables surprises de la saison passée. En effet, l'équipe entraînée par Gerardo Seoane a fini sur le podium de Bundesliga, en se montrant constante toute au long de la saison. Le coach suisse s'est notamment appuyé sur la forme exceptionnelle de Patrick Schick, auteur de 24 buts, mais aussi sur un Diaby impliqué sur 25 buts (13 réalisations et 12 passes décisives) pour aller chercher une 3place de Bundesliga, synonyme de Ligue des Champions. Cependant, Leverkusen s'est fait surprendre et s'est inclinée face à une formation de 3e division allemande en Coupe d'Allemagne (4-3), Elversberg.L'intersaison a été mouvementée à Dortmund avec le retour aux affaires de Terzic et surtout le départ d'Haaland à Manchester City. L'argent récolté par la vente du norvégien a été réinvesti sur plusieurs joueurs puisque Adeyemi, Süle, Schlotterbeck Ozcan ou Haller sont arrivés. L'attaquant français arrivé de l'Ajax ne jouera pas sur le début de saison puisque ce dernier est victime d'une tumeur cancéreuse. Süle lui s'est blessé face à Munich 1860, mais bien remplacé par Hümmels. Le Bayer a perdu Alario parti rejoindre Francfort mais a recruté l'attaquant Hlozek, arrivé du Sparta Prague. Ce dernier s'est illustré le week-end dernier en inscrivant un but en Coupe d'Allemagne. Rappelons que la pépite Wirtz est absente depuis un moment, en raison d'une grave blessure contractée la saison passée.: Kobel - Meunier, Hümmels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Adeyemi, Reus, Malen - Moukoko.: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Bakker - Aranguiz, Andrich - Aiaby, Azmoun, Hlozek - Schick.Dans un 4-2-3-1 offensif mais renforcé par l'arrivée de Schlotterbeck (Süle) sera absent, Dortmund a signé un bon premier match officiel chez le Munich 1860. Grosse surprise en revanche pour le Bayer Leverkusen qui était lui aussi opposé à une D3 allemande et qui s'est fait éliminer de la Coupe d'Allemagne. A domicile, le Borussia Dortmund semble donner plus de garanties. Pour cette première affiche de la Bundesliga, le BVB tentera de prouver qu'il reste le rival numéro 1 du Bayern dans la quête du titre de champion en s'imposant face à un Bayer qui a mal démarré. Un but du talentueux Adeyemi (ex-Salzbourg), qui a trouvé le chemin des filets pour son premier match officiel, ou de Malen (lui aussi buteur), semble bon à tenter.Retrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !