Pronostic Borussia Dortmund Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Borussia Dortmund finit fort face au Bayer Leverkusen

Mal en point en début d'année 2021, le Borussia Dortmund réalise une superbe fin de saison. En effet, les Marsupiaux s'étaient retrouvés distancés pour le Top 4 cet hiver mais ont effectué une superbe remontée pour assurer finalement une place pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Les partenaires de Marco Reus ont enchainé 6 victoires consécutives qui leur ont permis de dépasser l'Eintracht Francfort et de s'assurer avant même cette dernière journée unretour en C1. De plus, le Borussia Dortmund a brillamment remporté la Coupe d'Allemagne jeudi dernier en surclassant Leipzig (1-4). Porté par ses stars (les Reus, Haaland, Sancho, etc.), Dortmund veut finir la saison sur une note positive.

De son côté, le Bayer Leverkusen a connu une saison en dents de scie. Bien parti, le Bayer s'est même retrouvé en tête de la Bundesliga au cœur de l'automne. La suite fut plus difficile et a poussé les dirigeants de Leverkusen à se séparer de Peter Bosz. En revanche, le Bayer a mieux fini la saison avec une seule défaite lors des 7 dernières journées. Cette bonne dynamique a permis au club de Diaby d'accrocher une place pour la prochaine Europa League comme l'an dernier. Lors des 2 dernières journées, le Bayer a été tenu en échec par le Werder Brême (0-0) et l'Union Berlin (1-1). Intenable dans cette fin de saison, le Borussia Dortmund devrait s'imposer face à un Bayer Leverkusen irrégulier dans la deuxième partie de saison mais qui pourrait marquer dans cette rencontre avec son potentiel offensif très intéressant.