Pronostic Borussia Dortmund Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Ajax profite des absences à Dortmund

Cette opposition entre le Borussia Dortmund et l'Ajax met aux prises les deux meilleures formations de ce groupe C. Les Allemands occupent actuellement la 2place avec trois points de retard sur les Bataves. Après avoir remporté ses deux premiers matchs face au Besiktas (1-2) et contre le Sporting (1-0), le Borussia a été en revanche totalement surclassé lors du match aller joué à Amsterdam face à l'Ajax (4-0). En championnat, les Marsupiaux occupent la 2place avec un seul point de retard sur le Bayern. Le week-end dernier, Dortmund a poursuivi sur son excellente dynamique au niveau national en dominant le FC Cologne (2-0) avec des buts de Hazard et Tigges. Marco Rose, le coach du BVB, fait face à de nombreuses absences, dont celle d'Haaland. Le buteur norvégien devrait manquer les prochains rendez-vous avec son club suite à une blessure contractée au match aller. En plus de sa pépite, Dortmund déplore les absences de Guerreiro, Reyna, Can et Schulz, mais pourra compter sur un Thorgan Hazard de retour en forme. Excellent pendant l'Euro, l'international belge vient de marquer 2 buts en 2 matchs. En face, l'Ajax est idéalement placé pour la qualification avec un parcours parfait grâce à 3 victoires obtenues. La formation néerlandaise s'est successivement imposée face au Sporting (1-5), contre le Besiktas (2-0) et face à Dortmund (4-0). Impressionnants, les hommes d'Erik Ten Hag ont inscrit 11 buts pour un seul concédé. En Eredivisie, l'Ajax a déjà pris les commandes du championnat devant le PSV Eindhoven mais reste sur un nul sans but face à Heracles le week-end dernier. Arrivé de West Ham en décembre dernier, Sébastien Haller s'est parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe et est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 6 réalisations. Au regard des nombreuses absences du côté de Dortmund, l'Ajax a une belle carte à saisir pour faire un grand pas vers la qualification en accrochant au moins le nul en Allemagne.