Pronostic Bordeaux Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un nouveau miracle pour Bordeaux face à Valenciennes ?

Les supporters bordelais ont vécu un été riche en émotions, passant d'une relégation logique en L2 à une rétrogradation administrative en National. Finalement, quelques jours avant le début du championnat, Bordeaux a pu démontrer devant le CNOSF qu'il disposait des ressources financières suffisantes puis a su convaincre le comité exécutif de la FFF de confirmer cette décision de maintien en Ligue 2. Les Girondins ont disputé 4 rencontres amicales cet été avec deux victoires face à Rodez et Trélissac pour un nul face à St Etienne et un revers contre Orléans. Au regard des différentes péripéties vécues par le club, le sportif est passé au second plan cet été. Pour renflouer les caisses, le club a été contraint de laisser partir de nombreux joueurs comme Costil, Marcelo, Briand, Otavio, ou Adli. Des joueurs prêtés comme Mangas, Pembele, Guivalogui, Dilrosun ou Ahmedozic sont repartis vers leurs clubs d'origine. De plus, le prometteur Sékou Mara a été vendu pour 13 millions d'euros à Southampton. Cette somme a été évidemment fortement appréciée par le gendarme financier du foot français. Au niveau des recrues, Bordeaux s'est seulement attaché les services du portier Straczek et du latéral Nsimba arrivé de Clermont. De son côté, Valenciennes a de nouveau été décevant l'an passé en terminant à la 16place, avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable. Suite à cet exercice en deçà des attentes, les dirigeants valenciennois ont décidé de confier l'équipe à Nicolas Rabuel, qui a pris la succession de Christophe Delmotte. Lors de sa campagne de matchs amicaux, le club nordiste a remporté deux rencontres face à l'UNFP et Boulogne, pour des nuls contre Waregem et Dunkerque, et un revers face à la seule équipe de l'élite affronté, le Racing Club de Lens. Au niveau de l'effectif, le VAFC a perdu des éléments importants comme le buteur Guillaume parti à Guingamp, mais aussi les Abeid, Ntim, Yatabaré ou Robail. A noter que le gardien brestois Larsonneur est venu rejoindre les Cuffaut, Debuchy ou Bonnet dans le Nord de la France. Boosté par la décision de maintenir le club en Ligue 2, Bordeaux devant un stade à guichet fermé devrait accrocher au moins le nul face à Valenciennes.