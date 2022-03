Pronostic Bordeaux Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux se reprend face à Troyes

Bordeaux et Troyes comptent tous les 2 le même nombre de points. Cependant, les Girondins se retrouvent en dernière position tandis que les Troyens sont 17, donc hors de la zone de relégation. Le club bordelais vit une situation compliquée et vient de nommer David Guion pour tenter de sauver la formation girondine. Passé par Reims, Guion était réputé pour bâtir des équipes difficiles à bouger. Depuis son arrivée, Bordeaux a signé deux nuls : le premier face à Monaco (1-1) alors que les Monégasques se sont retrouvés en infériorité numérique et le second contre Clermont (1-1) le week-end dernier. Par deux fois, les Girondins ont mené au score mais ne sont pas parvenus à conserver leur avantage. Lors du mercato, le club bordelais s'est renforcé derrière avec les arrivées de Guivalogui, Marcelo ou Ahmedhodzic. Pour ce match, l'excellent Elis devrait retrouver le groupe mais être trop court pour débuter devant avec Hwang (10 buts) et Oudin (4 buts)

De son côté, Troyes glisse dangereusement vers la zone de relégation mais parvient à conserver in extremis à rester parmi les non relégables. Le club de l'Aube compte le même nombre de points que Metz, Saint-Etienne et Bordeaux mais dispose d'une différence de buts favorable. L'ESTAC n'est pas au mieux depuis quelques semaines avec un seul succès obtenu lors des 10 dernières journées. Les Troyens ont cependant récolté un bon point le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille (1-1). Avant cela, les partenaires d'Adil Rami avaient subi deux lourdes défaites en déplacement à Brest (5-1) mais aussi à Rennes (4-1). Le club souffre depuis le départ de Laurent Batlles tandis que Bruno Irles tarde à imposer son style sur le jeu troyen. A domicile et en progrès depuis l'arrivée de David Guion, Bordeaux pourrait décrocher une précieuse victoire face à un adversaire direct, Troyes.