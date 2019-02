Pronostic Bordeaux Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Pas de vainqueur dans le derby de la Garonne !

La 25journée de Ligue 1 met aux prises Bordeaux et Toulouse pour un nouveau derby de la Garonne. Les deux formations sont sur des dynamiques négatives puisque n'ayant pas remporté le moindre match lors des 4 derniers disputés. Pire, les Girondins restent sur 4 défaites consécutives, à chaque fois en déplacement (Strasbourg deux fois, Marseille et Paris). Dans leur Matmut Atlantique, les Girondins restent en revanche sur 5 matchs sans défaite en Ligue 1 (2 victoires et 3 nuls). Les 2 succès obtenus l'ont été contre Dijon et Saint-Étienne, et à chaque fois, un résultat de parité aurait été plus juste par rapport au contenu du match. Ambitieux en début de saison, les Bordelais occupent seulement la 13place du championnat.chez⇒ ⇒⇐ ⇐À Toulouse, la situation n'est pas au mieux. 15du championnat et éliminé de toutes les Coupes, le TFC a déjà dit adieu aux places européennes. Depuis le début de saison, les Toulousains ont pris plus de points sur la route que dans leur Stadium. Les Pitchounes se déplacent donc à Bordeaux pour accrocher au moins un nul. Entre deux équipes qui ont du mal à gagner, nous voyons un match nul logique et clairement à tenter