Pronostic Bordeaux Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux se relance face à Strasbourg !

Les Girondins de Bordeaux accueillent Strasbourg dans le cadre de la 18journée de Ligue 1. Les Bordelais occupent la 5place du classement avec 26 points. Les hommes de Paulo Sousa se sont inclinés à Marseille le week-end dernier (3-1), la fin d'une série de 5 matchs sans défaite en championnat. Les Girondins proposent un football plaisant avec les Maja, De Préville ou Adli. A domicile, les Bordelais se montrent solides et viennent d'enchaîner trois victoires face à Nantes, Monaco et Nîmes. Seuls Saint-Etienne et le PSG ont réussi à s'imposer au Matmut Atlantique. De son côté, Strasbourg s'est repris ces dernières semaines et a pris 6 longueurs d'avance sur la zone de relégation. Les Alsaciens ont connu des débuts poussifs, certainement dus à leur campagne d'Europa League. Après 2 revers de rang face à Lyon et surtout à Brest où ils ont été étrillés (5-0), les hommes de Laurey se sont repris face à Toulouse (4-2). Les Alsaciens ont pu compter sur un Ludovic Ajorque en grande forme lors des dernières rencontres. Cependant, Strasbourg souffre en déplacement où il présente un très maigre bilan d'une victoire, un nul et 6 défaites. Pour cette rencontre, nous voyons Bordeaux s'imposer à domicile face à l'une des plus faibles formations en déplacement.