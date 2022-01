Pronostic Bordeaux Strasbourg : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Strasbourg enfonce Petkovic et Bordeaux

Après avoir été tout proche du dépôt de bilan, les Girondins de Bordeaux sont dans une grande difficulté sportive en Ligue 1. En effet, le club bordelais vient de retomber dans la zone rouge après la déroute subie à Rennes (6-0). Passés au travers, les Bordelais ont craqué après l'expulsion de Sissokho. Ce revers a de lourdes conséquences puisque Bordeaux se trouve à l'avant-dernière place du classement. De plus, Vladimir Petkovic dispute peut-être son dernier match à la tête des Bordelais face à Strasbourg. L'ancien sélectionneur de la Suisse ne devrait pas survivre à une nouvelle défaite. Les dernières semaines ont été très difficiles avec trois revers consécutifs en Ligue 1 face à Lille, Marseille et donc Rennes. De plus, les Girondins sont éliminés de le Coupe de France suite à leur défaite à Brest. Depuis le début de saison, Bordeaux n'a remporté qu'un seul match au Matmut Atlantique lors de la réception du Stade de Reims. En face, Strasbourg est l'une des belles surprises du championnat. Lors des 10 dernières journées de Ligue 1, le Racing n'a perdu qu'une seule rencontre lors de la réception de l'Olympique de Marseille (0-2), troisième du championnat. Battu en Coupe de France par Montpellier à la Mosson, la formation alsacienne a parfaitement réagi en alignant trois belles prestations en Ligue 1 qui se sont ponctuées par des victoires face à Metz (0-2), Montpellier (3-1) et en milieu de semaine contre Clermont (0-2). Cette bonne dynamique permet à Strasbourg d'occuper la 4place du championnat avec seulement 2 points de retard sur l'OM. Julian Stéphan dispose d'un effectif très intéressant avec les Ajorque, Gameiro, Thomasson ou Perrin. De plus, le Ghanéen Djiku devrait bientôt rejoindre ses coéquipiers puisque sa sélection est éliminée de la CAN. En revanche, le Sénégalais Diallo (8 buts) est toujours en lice, et sans lui, Ajorque (10 buts) et Gameiro (6 buts) devraient augmenter encore leurs stats. Impressionnant en ce moment, le Racing devrait s'imposer au Matmut Atlantique et enfoncer Bordeaux.