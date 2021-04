Pronostic Bordeaux Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Bordeaux – Strasbourg avec des buts de chaque côté

Treizième de Ligue 1, Bordeaux compte actuellement 7 points de plus que le premier relégable, Nîmes. Quelques points supplémentaires devraient donc permettre aux Girondins d'assurer leur place dans l'élite. Les Bordelais sont irréguliers depuis le début de cet exercice, capables de signer une belle victoire à Dijon (1-3) et de passer au travers à Montpellier (3-1). Les Girondins sont sur une dynamique délicate avec 7 défaites, un nul et une victoire lors des 9 dernières journées de championnat. Les hommes de Jean-Louis Gasset doivent se ressaisir pour ne pas se retrouver en mauvaise situation, d'autant plus qu'ils affrontent deux formations de bas de tableau consécutivement avec Strasbourg et Saint-Etienne. En prenant des points lors de ces deux rencontres, Bordeaux assurerait certainement son maintien.

De son côté, la mission du Racing Club de Strasbourg est claire : le maintien en Ligue 1. Les Alsaciens comptent actuellement 4 points de plus que Nîmes, le premier relégable. La lutte pour le maintien s'annonce intense lors de cette dernière ligne droite puisque chaque mal classé connait des bonnes périodes. Les Strasbourgeois restent sur deux défaites consécutives face à Rennes (1-0) et à domicile face à Lens (1-2). Au pied du mur, Strasbourg se doit de ramener des points de son voyage en Gironde. A l'aller, les Alsaciens s'étaient inclinés à domicile face aux Bordelais (0-2). Ce match s'annonce ouvert entre deux équipes qui vont tenter de s'imposer pour se donner de l'air dans cette dernière ligne droite. Comme lors de 3 des 4 derniers matchs bordelais, on pourrait voir des buts de chaque côté.