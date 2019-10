Pronostic Bordeaux Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Bordeaux et Saint-Etienne

Le premier match du dimanche après-midi en Ligue 1 nous offre un classique du championnat entre Bordeaux et Saint-Etienne. Les Girondins réalisent un début de saison intéressant et ont levé un certain nombre des doutes qui avaient été générés par leur fin de saison dernière. Actuellement 4de L1, les Bordelais comptent 15 points et font partie des équipes les plus spectaculaires du championnat (2,8 buts par match de moyenne). Les protégés de Sousa ont perdu à 2 reprises seulement sur ce début de saison, face à Angers et le PSG, et restent sur une très belle victoire lors du derby de la Garonne face à Toulouse (1-3). Nicolas de Préville, décevant la saison passée, s’est parfaitement adapté au nouveau système du technicien portugais et affiche de bonnes statistiques (3 buts et 3 passes) tandis que la recrue sud-coréenne Hwang Hui-jo est également une belle surprise devant.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Saint-Etienne a vécu un début de saison catastrophique et a décidé de se séparer de Ghislain Printant, le remplaçant par Claude Puel. Pour sa première, l’ancien entraîneur de Leicester, a réussi à relever une formation en plein doute et a permis à ses hommes de s’imposer dans le derby face à Lyon (1-0), sur un but de Beric dans les derniers instants. Depuis le début de saison, l’ASSE était tactiquement désorganisée. En l’espace de 2 jours, Puel a rééquilibré l’équipe. Ce succès ne doit pas faire oublier que l’ASSE est toujours en phase de guérison. Entre une équipe de Bordeaux qui a marqué sur tous ses matchs de la saison (hormis face au PSG) et des Stéphanois qui ont scoré sur leurs trois dernières sorties, cette rencontre s’annonce intéressante et devrait nous offrir des buts de chaque côté. La saison passée, les deux formations s’étaient quittées sur un spectaculaire 3-2 au Matmut Atlantique en faveur des locaux.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !