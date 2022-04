Pronostic Bordeaux Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne va chercher un résultat à Bordeaux

Bordeaux et Saint-Etienne sont deux institutions du foot français qui sont en grand danger dans cette dernière ligne droite de championnat. En effet, ces deux équipes luttent pour se maintenir en Ligue 1. Actuellement, le club au scapulaire pointe en 19position avec 3 points de retard sur le barragiste clermontois et 4 sur l'AS Saint-Etienne, première formation non relégable. Les Bordelais connaissent un exercice difficile marqué par leur irrégularité. Dernièrement, la formation de David Guion était allée accrocher un bon point à Lille (0-0) avant de s'imposer contre le FC Metz (3-1) dans une rencontre importante dans le bas de tableau. En revanche, les Bordelais ont explosé au Groupama Stadium le week-end dernier (6-1) avec une défense aux abonnés absents, à l'image du portier Poussin fébrile. Ce mercredi, Bordeaux dispute un match capital pour le maintien, puisqu'une victoire leur permettrait de revenir sur les pas de leur adversaire. En revanche, un revers creuserait un peu plus l'écart.

De son côté, l'AS Saint-Etienne vient tout juste de ressortir de la zone de relégation. Les Stéphanois se montrent intéressants en 2022 depuis l'arrivée de Pascal Dupraz. Le coach stéphanois, spécialiste pour sauver les clubs, semble avoir trouvé les mots pour relancer un effectif au plus mal fin 2021. Cependant, l'équilibre reste fragile comme l'ont rappelé les derniers matchs. En effet, battu par Marseille (2-4) à Geoffroy Guichard, Sainté a coulé à Lorient (6-2) dans une rencontre similaire à celle face à Bordeaux, c'est-à-dire face à un adversaire direct pour le maintien. En revanche, les Stéphanois se sont repris le week-end dernier face à Brest (2-1). Menés au score, les Verts ont réagi sur deux coups de pied arrêtés où Madhi Camara s'est montré le plus prompt pour tromper la défense bretonne. Dupraz peut remercier Bernardoni, auteur d'une parade exceptionnelle en fin de rencontre qui a permis à son équipe de prendre les 3 points. Pour affronter les Girondins, Dupraz déplore quelques absents puisque Macon, Sacko, Moueffek et Hamouma sont indisponibles. L'ASSE s'attend à un match compliqué face à un Bordeaux qui va vouloir réagir après la claque lyonnaise. On devrait voir un nouveau match à buts, avec des Verts qui devraient être en mesure d'accrocher au moins un nul sur la pelouse du Matmut Atlantique grâce à son duo d'attaquants Bouanga (7 buts en L1) - Khazri (9 buts).