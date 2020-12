Pronostic Bordeaux Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Bordeaux supérieur à Saint-Etienne

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bordeaux Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 15journée de Ligue 1 nous offre une traditionnelle affiche du championnat de France entre les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne. Les Bordelais ont connu un été chargé sur le plan administratif avec l’arrivée d’Alain Roche et de Jean-Louis Gasset. L’ancien coach des Verts réalise un bon travail en Gironde, qui permet au club bordelais d’occuper la 11place de Ligue 1, avec 8 points d’avance sur la relégation. Les Girondins sont dans un passage intéressant avec des succès à Rennes (0-1), et au Matmut Atlantique face à Brest (1-0), pour un excellent nul au Parc des Princes face au PSG (2-2). Le week-end dernier, le club au scapulaire s’est incliné de peu chez une excellente formation de Lille (2-1). Ce bon passage coïncide avec la montée en puissance d’Hatem Ben Arfa. L’ancien Lyonnais a été décisif lors des 4 dernières journées.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Etienne est engagée dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Claude Puel restent sur 11 matchs sans la moindre victoire. Pour retrouver trace d’un succès des Verts, il faut remonter à mi-septembre et le déplacement au Vélodrome. Les Stéphanois ont connu un passage très compliqué avec 7 défaites de rang mais ont réussi à stopper l’hémorragie en alignant trois matchs nuls face à Lille (1-1), Dijon (0-0) et Angers (0-0). En regain de solidité, l’ASSE pêche dans le dernier geste et l’absence d’un avant-centre se fait ressentir. Lors des derniers matchs, Puel s’est appuyé sur le même groupe de joueurs et a relancé les Khazri et Boudebouz .Ce dernier s’est d'ailleurs montré intéressant face à Angers. Les Stéphanois espèrent que les 2 jours supplémentaires de récupération leur permettront de ramener au moins 1 point de ce déplacement. Solide à domicile (1 seule défaite cette saison), Bordeaux tenir au moins le nul face aux Verts dans un nouveau match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !