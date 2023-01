Pronostic Bordeaux Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Rennes fait le taf à Bordeaux

Relégué en Ligue 2 à l’issue d’un exercice cauchemardesque, Bordeaux a également connu des tourments dans le domaine extra-sportif, puisque les Girondins ont failli se retrouver en liquidation judiciaire. Au final, Gérard Lopez a trouvé les fonds nécessaires pour permettre à ce club historique de conserver sa place dans l’antichambre de la L1. Malgré tous ces atermoiements, les joueurs ont répondu sur le terrain en se montrant concernés et impliqués. Les résultats ont logiquement suivi avec une 2e place actuellement au classement et la possibilité de remonter directement. Après avoir connu quelques contre-performances avant le Mondial, Bordeaux s’est de nouveau incliné dans le choc des leaders face au Havre (1-0). Redescendu en 3position, la formation girondine a repris sa place à Sochaux qu'elle a dominé au Matmut Atlantique avec notamment la 8réalisation de Maja (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rennes s’est installé parmi les meilleures équipes françaises. Actuellement, la formation bretonne se trouve en 4position avec 2 points de retard sur la troisième place. En grande forme avant la coupure imposée par la Coupe du Monde, Rennes a été surpris par Reims (3-1) lors de la reprise. Heureusement pour elle, la formation bretonne a rapidement repris sa marche en disposant de Nice (2-1) le week-end dernier. Tout ne fut pas facile lors de ce match, puisque Rennes a arraché sa victoire lors des dernières minutes grâce à Bourigeaud. Si les 3 points de la victoire ont fait le bonheur de Bruno Genésio, la terrible blessure de Martin Terrier l’oblige à revoir ses plans lors de cette période de mercato. En effet, l’attaquant français avait été impliqué dans 13 buts de son équipe en Ligue 1 (9 réalisations et 4 passes décisives). Les Gouiri, Bourigeaud, Doku, Kalimuendo, Sulemana vont devoir compenser l’absence de leur coéquipier. Avec un effectif de telle qualité, Rennes devrait faire le taf en s’imposant sur la pelouse des Girondins de Bordeaux qui va sans doute de tenir le plus longtemps possible défensivement.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(370€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(382€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !